देवरिया में बीजेपी से पराजय के बाद बोले डा.कफील-MLC चुनाव में भी हार गया लोकतंत्र

गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के ऑक्‍सीजन कांड में गिरफ्तारी के बाद से लगातार विवादों में चल रहे डा.कफील देवरिया-कुशीनगर सीट से एमएलसी चुनाव हार गए। इस पर उन्‍होंने कहा-प्रदेश में लोकतंत्र फिर हार गया है।

वार्ता,देवरिया Ajay Singh Tue, 12 Apr 2022 03:21 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.