लखनऊ पहुंचा ओमिक्रोन? केरल से लौटी दो महिलाएं मिलीं कोरोना पॉजिटिव, सैंपल की होगी जीनोम सिक्वेसिंग

वरिष्ठ संवाददाता,लखनऊ Sneha Baluni Thu, 02 Dec 2021 06:25 AM

Your browser does not support the audio element.