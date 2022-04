तलाकशुदा बेटी भी फैमिली पेंशन की हकदार, जानिए क्‍या है शर्त

यूपी में तलाकशुदा बेटी भी पेंशन की हकदार होगी। शर्त ये है कि सरकारी सेवक-पेंशनर्स या उसकी पत्नी-पति के जीवनकाल में तलाक का वाद सक्षम न्यायालय में दायर हुआ हो। तलाक की तिथि से पेंशन का लाभ मिलेगा।

प्रमुख संवाददाता,लखनऊ Ajay Singh Fri, 08 Apr 2022 07:09 AM

