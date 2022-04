सीतापुर जेल में अचानक पहुंचे जिला जज और डीएम-एसपी, आजम खां के बैरक की तलाशी

सीतापुर जेल में शनिवार को जिला जज और डीएम एसपी ने छापा मार दिया। लगभग 40 मिनट चली कार्रवाई में जेल प्रशासन के अधिकारियों ने महिला बैरक और कैदियों के कल्याण का निरीक्षण किया।

