काशी से काठमांडू के लिए 23 मई से सीधी उड़ान सेवा, बुकिंग भी हुई शुरू, विश्वनाथ और पशुपतिनाथ आना-जाना आसान होगा

बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी और पशुपतिनाथ के नगर काठमांडू के लिए अब सीधी उड़ान सेवा शुरू होने जा रही है। बुद्धा एयरलाइंस 23 मई से दोनों शहरों के बीच उड़ान सेवा शुरू करेगी। इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है।

