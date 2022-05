देर रात कोतवाली पहुंची दुल्हन ने बताई प्रेमी की करतूत, फिर सात फेरों से पहले तैनात कर दी गई पुलिस फोर्स, जानें पूरा मामला

यूपी के बदायूं में एक प्रेमी की करतूत से परेशान होकर दुल्हन बनी युवती रात को ही कोतवाली पहुंच गई। कोतवाल से युवती ने अपने प्रेमी की हरकतों के बारे में बताया तो लड़की के घर के बाहर फोर्स तैनात कर दी गई

