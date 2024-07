एक्शन में डिप्टी सीएम, सीएचसी खुलते ही पहुंचे बृजेश पाठक, गैरहाजिर 11 कर्मचारियों का वेतन काटा

डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक गुरुवार को सुबह अचानक बछरावां की सीएससी पहुंच गए। यहां पर डॉक्टरों समेत 11 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। सभी का वेतन काट दिया।

Deputy CM in action, Brijesh Pathak arrived as soon as CHC opened, salary of 11 absent employees ded

Deep Pandey Thu, 18 Jul 2024 09:45 AM सुनील पांडेय,रायरबेली