देवरिया: कैश वैन लूटकांड में पकड़े गए दो आरोपियों पर लगा एनएसए

देवरिया के सदर कोतवाली क्षेत्र में सीएमएस कंपनी की कैश वैन लूटकांड के दो आरोपियों पर पुलिस ने एनएसए की कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में पांच बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

