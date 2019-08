उन्नाव रेप केस: कुलदीप सिंह सेंगर समेत सभी आरोपियों पर प्रोडक्शन वारंट जारी

सीबीआई की टीम ने दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट में उन्नाव रेप कांड में चार्जशीट दायर कर दी है जिस पर कोर्ट ने कुलदीप सेंटर समेत सभी आरोपियों के नाम पर प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिए गए हैं। आरोपियों को 5 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे पेश होने का आदेश दिया गया है।

Unnao rape case: Delhi's Tis Hazari court has issued production warrant against accused Kuldeep Singh Sengar and Shashi Singh asking them to be produced before it on August 5, 12.30 pm. Hearing in the case will be resume from Monday.