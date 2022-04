लखनऊ पहुंचे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह बोले-जनता की कसौटी पर खरे उतरे सीएम योगी

दो दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीबों व मध्यमवर्गीय लोगों के लिए बहुत काम हुए हैं। डबल राशन घरों में दिया गया है।

मुख्य संवाददाता,लखनऊ Dinesh Rathour Sat, 02 Apr 2022 09:23 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.