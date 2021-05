रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ दौरे पर, 255 बेड वाले COVID अस्पताल का किया उद्घाटन 

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को दौरे पर लखनऊ पहुंचे। उन्‍होंने एयरपोर्ट के गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री आद‍ित्‍यनाथ के साथ बैठक की। इसके बाद राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ द्वारा बनाए गए अटल बिहारी वाजपेयी कोविड अस्पताल जायजा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने 255 बेड वाले COVID अस्पताल का उद्घाटन किया।

राजनाथ सिंह ने कहा कि कोरोना को रोकने में यूपी सरकार ने सतर्कता दिखाई है। मुख्यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ ने बेहतरीन काम किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि संक्रमण काल में अगर क‍िसी को कोई कमी द‍िखाई देती है और कोई भी सुझाव देता है तो इसका केंद्र और प्रदेश सरकार स्‍वीकार करेगी। उन्‍‍‍‍‍‍‍‍होंने संक्रमण के कारण ज‍िनकी जाने गईं हैं उनके पर‍िवर‍ि‍जनों को संवेदना भी व्‍यक्‍त की।

Around 25 ventilators & approx 100 HFNCs (High Flow Nasal Cannula) are here. UP Govt has shown alertness in handling COVID. Only those who work make mistakes but this isn't the time to criticise. If someone sees faults & makes suggestions, govt will welcome it: Defence Minister pic.twitter.com/NpJHHJ531Z