दीपोत्सव 2018: सीएम योगी बोले, राजा दशरथ के नाम बनेगा मेडिकल कॉलेज, राम के नाम पर होगा एयरपोर्ट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आखिरकार दीपोत्सव के मौके पर बहुप्रतीक्षित खुशखबरी दे ही दी। उन्होंने फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या घोषित कर दिया। इसके साथ ही जिले में निर्माणाधीन नये मेडिकल कॉलेज का नामकरण भगवान राम के पिता राजा दशरथ और प्रस्तावित एयरपोर्ट का नामकरण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के नाम से किया। उन्होंने अयोध्या को 176 करोड़ रुपये की लागत की विकास योजनाओं की सौगात देते हुए इनका लोकार्पण और शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री योगी मंगलवार को अयोध्या के श्रीराम कथा पार्क में दीपोत्सव के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब फैजाबाद जनपद को अयोध्या के नाम से जाना जायेगा। श्री योगी ने कहा कि अयोध्या की पहचान पूरे विश्व में भगवान राम से है। प्रभु श्रीराम हमारी आन, बान और शान हैं। उन्होंने कहा कि इस बार श्रीराम की जन्मभूमि में दीपोत्सव के मौके पर वह नये संकल्प और उत्साह के साथ आये हैं। यहां के दीपोत्सव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आशीर्वाद मिला। इसी की देन है कि कोरिया की फर्स्ट लेडी किम जुंग सुक इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए पहुंचीं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत और कोरिया के दो हजार साल पुराने रिश्तों को नया आयाम दिया है। कोरिया की फर्स्ट लेडी समेत वहां से विशिष्ट जनों का प्रतिनिधिमंडल अपने अतीत से जुड़ने के लिए अयोध्या आया।



राम-जानकी विवाह में शामिल होने नेपाल जायेंगे मुख्यमंत्री

उन्होंने बताया कि इसके पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नेपाल से अयोध्या के जुड़ाव की नई शुरुआत जनकपुर से यहां तक की बस सेवा के माध्यम से की थी। संतों के साथ इस बार मैं भी राम-जानकी विवाह में शामिल होने के लिए नेपाल के जनकपुर जा रहा हूं। मुख्यमंत्री ने अपील की कि देशवासी अपने आराध्य देवों को सिर्फ नारों में सीमित न रखें। श्री योगी ने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्ष में मोदी सरकार ने देश में जो काम किये हैं उनसे रामराज्य की परिकल्पना साकार हो रही है। 36 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोलकर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। करीब 86 हजार करोड़ रुपये आज इन गरीबों के खातों में हैं। इसी तरह आठ करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस, चार करोड़ परिवारों को बिजली कनेक्शन, आठ करोड़ परिवार को अपना घर, 12 करोड़ परिवारों को शौचालय और 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना के माध्यम से मुफ्त स्वास्थ्य सेवा से जोड़ा गया है। यही वास्तव में रामराज्य है। प्रधानमंत्री श्री मोदी प्रभु राम की परिकल्पना और परंपरा को देश में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।



अयोध्या के साथ दुनिया की कोई ताकत अन्याय नहीं कर सकती

मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि अयोध्या क्या चाहती है यह देश का हर नागरिक जानता है। इसी भावना से हम भी जुड़ने आये हैं। अयोध्या के साथ दुनिया की कोई ताकत अन्याय नहीं कर सकती। उन्होंने पूछा क्या पहले कोई मुख्यमंत्री अयोध्या आता था? मैं डेढ़ वर्ष में छह बार आया। सड़कों को चौड़ा कराया। लटकते बिजली तारों को अंडरग्राउंड किया गया। घाटों को सुंदर बनाया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने रामायण सर्किट योजना के माध्यम से नेपाल, भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ा। इतना ही नहीं पीएम मोदी ने नमामि गंगे योजना के माध्यम से सरयू नदी को स्वच्छ करने के लिए धन की स्वीकृति दे दी है। अब इसमें गंदे नालों का पानी नहीं गिरेगा। इस योजना का आज शिलान्यास कर दिया गया है। राम की पैड़ी को हर की पैड़ी की तरह बनाया जायेगा। अभी तक अयोध्या विकास के लिए तड़प रही थी। अब विकसित स्वरूप में जगमगाती हुई दिखने लगी है। अयोध्या के विकास के अभी और नये आयाम स्थापित किये जायेंगे। उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि इस बार दीपावली में भगवान राम के नाम पर दीप जलायें।

LIVE UPDATE:

5: 38 pm IST

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, फैजाबाद का नाम अयोध्या होगा

Ayodhya hamari aan baan shaan ka prateek hai, Ayodhya ki pehchan Bhagwan Ram se hai. Aaj se is janpad(Faizabad) ka naam bhi Ayodhya hoga: UP CM Yogi Adityanath #Diwali pic.twitter.com/PNTSOHvM2v — ANI UP (@ANINewsUP) November 6, 2018

5:06 pm IST

भारत-दक्षिण कोरिया में मजबूत सांस्कृतिक सम्बंध : मुख्यमंत्री

4:43 pm IST

थोड़ी देर में योगी दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे।

4:10 pm IST

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दक्षिण कोरियाई पहली महिला किम-जंग सुक अयोध्या में क्वीन हाउ मेमोरियल का किया उद्घाटन।

CM Yogi Adityanath and South Korean first lady Kim-Jung Sook inaugurate the Queen Huh Memorial at Queen Huh Park in Ayodhya. pic.twitter.com/qbDnQQeGZW — ANI UP (@ANINewsUP) November 6, 2018

3:50 pm IST

दक्षिण कोरियाई और भारतीय कलाकार ने क्वीन हाउ पार्क में किया प्रदर्शन

South Korean first lady Kim-Jung Sook arrives at Queen Hau Park in Ayodhya. CM Yogi Adityanath also present. #Diwali pic.twitter.com/xIjf9DyrvT — ANI UP (@ANINewsUP) November 6, 2018

3:21 pm IST

South Korean first lady Kim-Jung Sook arrives in Ayodhya ahead of Deepotsav celebrations #Diwali pic.twitter.com/p4YUfBepmx — ANI UP (@ANINewsUP) November 6, 2018

3:08 pm IST

2:30 pm IST