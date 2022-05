कासगंज हादसे में मरने वालों की सख्या दस हुई, सत्संग में जाते समय हुई घटना में 11 अब भी गंभीर

कासगंज में टेम्पो और बोलेरो की भिड़ंत में मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। 11 लोग हादसे में अब भी गंभीर हैं। हादसा अशोकपुर गांव के समीप सुबह साढ़े नौ बजे हुआ। छह घायलों की मौके पर ही मौत हो गई थी।

