मंत्रालय संभालते ही एक्‍शन में दयाशंकर सिंह, दिया आदेश-साफ करिए बसें, आनी चाहिए खूशबू

दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही एक्‍शन मोड में आ गए हैं। गुरुवार को दिए उनके इस आदेश के बाद बसें अब न सिर्फ साफ-सुथरी होंगी, बल्कि उससे फ्रेशनर की खुशबू भी आएगी।

प्रमुख संवाददाता ,लखनऊ Ajay Singh Fri, 08 Apr 2022 11:33 AM

