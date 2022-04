दारुल उलूम देवबंद में एडमिशन के सख्त हुए नियम, खुफिया विभाग से कराई जाएगी सभी स्टूडेंट की जांच

देश के अहम इस्लामिक शिक्षा केंद्र में दाखिले को लेकर अब नियम और भी सख्त कर दिए गए हैं। छात्रों को अब यहां अधिक दस्तावेज जमान कराने होंग और इनकी स्थानीय खुफिया विभाग से जांच भी कराई जाएगी।

