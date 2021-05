तौकते तूफान का असर : वेस्ट यूपी में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

अरब सागर में बने समुद्री तूफान ततौकते के गुजरात तट पर लैंडफॉल करने से पहले पूरे उत्तर-पश्चिमी भारत का मौसम बदल गया है। दिल्ली-एनसीआर और मेरठ सहित वेस्ट यूपी में मंगलवार सुबह से घने बादल छाए रहे। तूफान के लैंडफॉल करने के बाद मौसमी गतिविधियों में वृद्धि होगी। आज से हल्की बारिश और आंधी के दस्तक देने के आसार हैं।

कल यानि बुधवार को मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और सहारनपुर सहित वेस्ट यूपी के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है। इस दौरान 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी और कुछ स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश 20 मई को भी जारी रहेगी। 19 मई की बारिश का मानसून से पहले की सबसे भारी होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

वहीं, मौसम विभाग ने आज यूपी के फिरोजाबाद, हाथरस, नरौरा, राया, इगलास, अलीगढ़, अतरौली, काशगंज, मथुरा, सहसवां, एटा, नंदगांव, बरसाना, जहांगीराबाद, खुर्जा, पहासू, टूंडला, आगरा, जट्टारी, के अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी का अनुमान लगाया है।

Light to moderate intensity rain would occur over isolated places of UP's Firozabad, Hathras, Narora, Raya, Iglas, Aligarh, Atrauli, Kashganj, Mathura, Sahaswan, Etah, Nandgaon, Barsana, Jahangirabad, Khurja, Pahasu, Tundla, Agra, Jattari, Sikandra Rao, Jajau: IMD