नौकरी दिलाने के नाम पर 3000 करोड़ ठगने वाले साइबर गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने ठग को किया गिरफ्तार

यूपी पुलिस ने बरेली में 3000 हजार करोड़ के साइबर ठग का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के एक सदस्य को भी गिरफ्तार किया है, जिसने नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों को ठगा। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा है।

इस खबर को सुनें