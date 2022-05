साइबर फ्रॉड: ऑनलाइन शॉपिंग साइट से हैकरों के पास पहुंच रहा डाटा

किसी भी नामी वेबसाइट पर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपका पर्सनल डाटा हैकरों के पास पहुंच रहा है। साइबर थाना पुलिस 12 ऐसे मामलों की जांच में यह जानकारी जुटा पाई है।

