बागपत में रिश्तों का खून: बड़े भाई ने डांटा तो छोटे भाई ने कर दी हत्या

डांटने पर छोटे भाई ने आपा खोते हुए बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

