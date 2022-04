उत्‍तर प्रदेश के मेरठ में गौ तस्‍कर अकबर बंजारा के अवैध कॉम्‍प्‍लेक्‍स ध्‍वस्‍त कर दिया गया। मेरठ में आज एक साथ 16 स्‍थानों पर मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) का बुलडोजर गरज रहा है।

इस खबर को सुनें