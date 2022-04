व्यस्तता के चलते हाजिर नहीं हो पाया हुजूर, एनबीडब्ल्यू वापस करो, गिड़गिड़ाने लगे इंस्पेक्टर

अलीगढ़ में एक हत्याकांड के मुकदमे में हाजिर न होने पर गैर जमानती वारंट कटने के बाद इंस्पेक्टर ने कोर्ट में दलील दी। इंस्पेक्टर ने कोर्ट में समय में पेश न होने के पीछे व्यस्तता की बात कही है।

हिन्दुस्तान,अलीगढ़ Deep Pandey Tue, 05 Apr 2022 05:36 AM

