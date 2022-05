राजधानी लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद और आगरा में कोरोना को लेकर अलर्ट कर दिया गया है। यूपी में अब तक कोरोना के कुल 1587 एक्टिव केस पाए गए हैं। मास्‍क की अनिवार्यता को सख्‍ती से लागू किया जाएगा।

Mon, 02 May 2022 06:35 AM

Ajay Singh हिन्‍दुस्‍तान,लखनऊ Mon, 02 May 2022 06:35 AM

