यूपी: हजार से कम हुए एक्टिव केस, पिछले 24 घंटे में मिले 52 नए मामले, 893 पर पहुंची सक्रिय मरीजों की संख्या

विशेष संवाददाता,लखनऊ Sneha Baluni Sat, 19 Mar 2022 06:03 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.