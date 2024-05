ऐप पर पढ़ें

Action on fake voting in UP: यूपी के एटा में फर्जी वोटिंग का वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग ऐक्‍शन मोड में है। आयोग ने पूरी पोलिंग पार्टी को सस्‍पेंड कर दिया है। बूथ पर दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया गया है। सभी मतदानकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इसके बाद भी सोशल मीडिया पर फर्जी मतदान को लेकर प्रतिक्रयाओं और आरोपों की बाढ़ आई हुई है। कांग्रेस और सपा के अलावा कई संगठनों से जुड़े लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं।

बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अखिलेश यादव ने एक्‍स पर इसे पोस्‍ट करते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग की थी। अखिलेश यादव ने लिखा, 'अगर चुनाव आयोग को लगे कि कुछ गलत हुआ तो कार्रवाई जरूर करे नहीं तो भाजपा की बूथ कमेटी दरअसल लूट कमेटी है।' अखिलेश के इस पोस्‍ट के बाद एक के बाद एक पोस्‍ट की झड़ी लग गई।

राहुल ने दी चेतावनी, कहा- जिम्‍मेदारी न भूलें वरना...

बाद में कांग्रेस ने राहुल गांधी ने अखिलेश की पोस्‍ट को टेग करते लिखा कि अपनी हार सामने देख कर भाजपा जनादेश को झुठलाने के लिए सरकारी तंत्र पर दबाव बना कर लोकतंत्र को लूटना चाहती है। कांग्रेस चुनावी ड्यूटी कर रहे सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा करती है कि वो सत्ता के दबाव के सामने अपनी संवैधानिक ज़िम्मेदारी न भूलें। वरना INDIA की सरकार बनते ही ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे कोई भी ‘संविधान की शपथ’ का अपमान करने से पहले 10 बार सोचेगा।

कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि चुनाव आयोग जी, देख रहे हैं...एक लड़का 8-8 बार वोट कर रहा है. अब तो जागिए। कई अन्‍य लोगों ने चुनाव आयोग से इसका संज्ञान लेने की मांग करते हुए कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना था कि अभी भी चुनाव के तीन चरण बाकी हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि स्थिति स्‍पष्‍ट हो सके। अखिलेश और कांग्रेस के अलावा इस वीडियो पर कई अन्‍य राजनीतिक लोगों और दलों ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्‍यक्ष अलका लांबा ने एक्‍स पर एक पोस्‍ट में लिखा, 'मुख्य चुनाव आयुक्त को शायरी और मुशायरे से फुर्सत मिल गयी हो तो Nation Wants to Know! ये लड़का 8-8 बार BJP को मतदान किस Technology के आधार पर कर रहा है? यहां तो पूरा चुनाव आयोग ही Hacked है।' माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और कुछ अन्‍य विपक्षी दलों के नेता चुनाव आयोग से इस मामले की लिखि‍त शिकायत कर सकते हैं।

क्‍या है वीडियो में

इस वीडियो में एक लड़के को कई बार भाजपा को वोट डालते देखा जा रहा है। एक के बाद एक आठ वोट डालते हुए उसका वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो पर विवाद खड़ा होने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ने वीडियो में दिख रहे लड़के के खिलाफ एटा में मुकदमा दर्ज करा दिया है। लड़के की पहचान भी हो गई और उसे पकड़ भी लिया गया है। उसकी उम्र 17 वर्ष है। उसे जिला प्रोबेशन अधिकारी की सुपुर्दगी में दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह मामला फर्रुखाबाद लोकसभा सीट के एटा की अलीगंज विधानसभा के बूथ संख्या-343 प्राथमिक पाठशाला, खिरिया पमारान का है।