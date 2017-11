विवादित वीडियो: जब CM योगी की सभा में महिला के साथ हुआ कुछ ऐसा कि...

सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी निकाय चुनाव के प्रचार के लिए वाराणसी के बलिया में जनसभा कर रहे थे, तभी पुलिस के इस वीडियो ने विवाद खड़ा कर दिया। इस वीडिये में यूपी पुलिस की महिला कांस्टेबल एक मुस्लिम महिला का बुर्का उतारती हुई नजर आ रही है। हालांकि आज बलिया के एसपी ने ऐसी किसी घटना से साफ इंकार करते हुए कहा कि योगी की सभा में किसी को भी काले कपड़े पहनकर आने की अनुमति नहीं थी और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मामले की जांच के आदेश दिए जाएंगे।

I have not been informed of any incident where a woman was asked to take off her burqa. However, everyone had the instructions to see that no one shows black cloth to Yogi ji. Whatever you are mentioning will be probed and action will be taken.: Anil Kumar, Balia SP pic.twitter.com/7PkgSOAQwF