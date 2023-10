ऐप पर पढ़ें

Self Immolation Attempt in front of DM: यूपी के मुजफ्फरनगर में अपनी जमीन को कब्‍जा मुक्‍त कराने के लिए लंबे समय से भागदौड़ करके परेशान हो चुके एक शख्‍स का सब्र डीएम के सामने जवाब दे गया। तहसील में चल रहे समाधान दिवस में इस शख्‍स ने एक बार फिर आश्‍वासन सुना तो भड़क गया। उसने झोले से बोतल निकाली और डीएम के सामने ही खुद पर तेल छिडक कर आत्मदाह करने का प्रयास किया। फरियादी ने तहसील के अफसरों पर भू-माफियाओं से सांठ-गाठ कर जमीन को कब्जा मुक्त न कराने का आरोप लगाया। इस दौरान फरियादी की अफसरों से नोकझोंक भी हुई। तहसील दिवस मे हुई घटना से मौजूद विभाग के अधिकारियों मे हडकंप मच गया। पुलिस ने फरियादी को हिरासत मे लिया है।

कोतवाली क्षेत्र के लाडपुर गांव निवासी प्रवीण पुत्र रतन सिंह शनिवार को तहसील मे लगे संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचा। क्षेत्र के लोगों की समस्या सुन रहे जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी को प्रवीण ने एक शिकायती पत्र दिया, जिसमें उसने तहसील के अफसर पर जमीन को कब्जा मुक्त कराने को लेकर मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। शिकायती पत्र देने के कुछ सेकेंड बाद ही फरियादी ने थैले में रखी तेल की बोतल निकाल कर अपने ऊपर डाल लिया। इस दौरान डीएम ने फरियादी से बोतल छीनने का भी प्रयास किया लेकिन वह अपने ऊपर तेल डाल चुका था। फरियादी ने समाधान दिवस में तहसील के सभी अफसर पर भू- माफियाओं से साठ-गाठ करने का आरोप लगाते हुए आत्मदाह करने की बात कही। फरियादी ने अपने शरीर पर आग लगाने का भी प्रयास किया लेकिन वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसके हाथ से माचिस छीन कर हिरासत मे लिया।

फरियादी ने कहा कि पिछले करीब 3 सालों से जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। फरियादी ने 3 नवंबर को लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी हुई है। घटना के दौरान तहसील दिवस में मौजूद अधिकारियों मे हड़कंच गया। घटना के बाद जिला अधिकारी ने उप जिलाधिकारी से प्रकरण की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने बताया कि मामले की जानकारी की जा रही है फरियादी की समस्या का समाधान किया जाएगा।