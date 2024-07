Hindi News उत्तर प्रदेश घर के अंदर फन फैलाए बैठा था कोबरा, पकड़ने गए तो निकल आए दो दर्जन सांप, इस जिले में दिखा नाग-नागिन का जोड़ा

यूपी के देवरिया जिले के बरहज थाना क्षेत्र के गांव कपरवार स्थित एक घर में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब फन फैलाए बैठा कोबरा दिखा। सांप को पकड़ने के लिए जब लोग आगे बढ़े तो और सांप निकल आए।

Dinesh Rathour Thu, 18 Jul 2024 06:37 PM हिन्दुस्तान टीम,बरहज(देवरिया)