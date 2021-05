नवनिर्वाचित प्रधानों से बातचीत करेंगे सीएम योगी, 28 मई को होगी वीडियो कांफ्रेंसिंग

यूपी पंचायत चुनाव में चुने गए नवनिर्वाचित प्रधानों को मंगलवार सुबह से शपथ दिलाई जा रही है। कहीं ऑनलाइन माध्यम से वर्चुअल तो कहीं आफलाइन शपथ दिलाई जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इन प्रधानों से बातचीत का कार्यक्रम बनाया है। सीएम आफिस के अनुसार सीएम योगी 28 मई को नए प्रधानों से बातचीत करेंगे। अपने दफ्तर से ही मुख्यमंत्री इन प्रधानों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे।

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath will interact with newly-elected gram pradhans on May 28, via video conference, his office says