ईद पर न हो बिजली कटौती, साफ-साफाई और पानी का भी रखें प्रबंध: सीएम योगी

सीएम योगी ने रविवार को उच्च स्तरीय टीम-9 की बैठक में कहा कि अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद के अवसर पर बिजली आपूर्ति सुचारू रखें। अनावश्यक कटौती न हो।

इस खबर को सुनें