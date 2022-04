अफसरों के लंच टाइम पर CM योगी की सख्ती, टीम-9 की बैठक में कहा-आधा घंटा ही हो भोजनावकाश

सीएम योगी ने मंगलवार को टीम-9 की बैठक में कहा कि भोजनावकाश आधे घंटे से ज्यादा न हो। लंच टाइम के नाम पर कर्मचारियों के घंटों गायब रहने पर मुख्यमंत्री सख्त दिखे और अधिकारियों को यह निर्देश दिया।

लखनऊ हिन्दुस्तान Yogesh Yadav Tue, 12 Apr 2022 09:53 PM

