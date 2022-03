योगी सरकार के मंत्रियों का टेक सेवी बनना हुआ जरूरी, जानें CM ने दिया है क्‍या आदेश

सीएम योगी‍ ने आदेश दिया है कि हर मंत्री कैबिनेट के सामने अपने-अपने विभाग का प्रजेंटेशन खुद देगा। तकनीकी रूप से प्रशिक्षित न होने के चलते कुछ मंत्रियों के सामने इसे लेकर दिक्‍कतें पेश आ सकती हैं।

विशेष संवाददाता,लखनऊ Ajay Singh Thu, 31 Mar 2022 11:59 AM

