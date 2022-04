एक्शन में सीएम योगी, अस्पताल में डॉक्टर न मिले तो बढ़ेंगी मुश्किलें

योगी सरकार सरकारी अस्पतालों की दशा सुधारने पर दे रही जोर। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता पर रख रही खास फोकस। एडी-सीएमओ को निगरानी का दिया गया जिम्मा। जल्द ही शुरू हो सकती है छापेमारी।

लखनऊ। विशेष संवाददाता Dinesh Rathour Sat, 09 Apr 2022 08:19 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.