भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व सांसद कलराज मिश्र को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किये जाने पर खुशी व्यक्त करते हुये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनायें दी हैं। सीएम योगी ने रविवार को यहां जारी बयान में कलराज मिश्र को हिमाचल प्रदेश से राजस्थान का राज्यपाल बनाये जाने पर शुभकामनाएं दीं।

साथ ही उन्होने श्री भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र, श्री बंडारु दत्तात्रेय को हिमाचल प्रदेश, श्री आरिफ मोहम्मद खान को केरल और डा तमिलसाई सौन्द्राराजन को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई दी है।

I extend my warm wishes to Shri @BSKoshyari Ji for being appointed as the Governor of Maharashtra and @DrTamilisaiBJP Ji for being appointed as the Governor of Telangana.

Congratulations to both for beginning new inning in public service.