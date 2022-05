सीएम योगी ने ईद की दी बधाई, बोले-कोरोना संक्रमण के चलते सावधानी बरतें

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी और नेता नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने ईद-उल-फ़ित्र की बधाई दी है। सीएम योगी ने ईद की शुभकामनाएं देते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए सतर्कता का निर्देश दिया।

