पेंशन को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला, रिटायरमेंट के तीन दिन के अंदर खाते में आ जाएगा पैसा

एक मई से सीएम योगी ई पेंशन सेवा शुरू करने जा रहे हैं। इस योजना के तहत अब कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पैसे का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। रिटायरमेंट के तीन दिन के अंदर पैसा खाते में पहुंच जाएगा।

इस खबर को सुनें