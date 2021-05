तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या हो रहे इंतजाम? सीएम योगी ने दी जानकारी

कोरोना की दूसरी लहर के बाद सरकार ने तीसरी लहर से निपटने के लिए इंतजाम शुरू कर दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि तीसरी लहर के लिए हमने हर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में बाल चिकित्सा आईसीयू पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद सीएचसी पर भी पूरा ध्यान दे रही है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए यूपी के 75 जिलों में 18 से 44 साल वालों का एक जून से टीकाकरण भी शुरू कराया जाएगा। सीएम योगी इन दिनों बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। रविवार को झांसी पहुंचे सीएम योगी ने तीसरी लहर से निपटने के लिए किए गए इंतजामों की जानकारी दी।

For third wave, we've started working on pediatric ICUs in every medical college & district hospitals. In rural areas, we're focusing on CHCs too... From June 1, we'll start vaccination in 75 districts for 18 to 44 years of age group: CM Yogi Adityanath pic.twitter.com/IFJRp9nw8R