सीएम योगी की भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई, गाजियाबाद की पूर्व डीएम निधि केसरवानी को किया सस्पेंड

सीएम योगी ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे एवं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे भूमि घोटाले में दो तत्कालीन डीएम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्र में तैनाती महिला आईएएस निधि केसरवानी को निलंबित कर दिया।

इस खबर को सुनें