सीएम योगी की सुरक्षा बढ़ाई गई, 5 कालीदास मार्ग पर CRPF की दो यूनिट तैनात; गोरखनाथ मंदिर हमले के बाद उठाया गया कदम

गोरखनाथ मंदिर हमले के बाद गोरखपुर से लखनऊ तक मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लखनऊ में 5 कालीदास मार्ग स्थित मुख्‍यमंत्री आवास पर सीआरपीएफ की दो यूनिट तैनात की गई है।

लाइव हिन्‍दुस्‍तान,लखनऊ Ajay Singh Thu, 07 Apr 2022 10:51 AM

