बिजली कटौती पर सीएम योगी ने दिया आदेश, समय पर और सही बिल देने को कहा    

सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोस्टर के मुताबिक प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति का आदेश दिया है। उन्होंने ऊर्जा विभाग में व्यापक बदलाव और सुधार पर जोर देते हुए कहा कि लोगों को समय पर और सही बिल मिले।

इस खबर को सुनें