CM Yogi's first reaction on UP budget: उत्‍तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा और योगी सरकार के आठवां बजट को वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने विधानसभा में पेश कर दिया। सीएम योगी ने इस बजट के लिए वित्‍त मंत्री की तारीफ करते हुए इसके प्रमुख बिन्‍दुओं को सामने रखा। यूपी बजट-2024 पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में उन्‍होंने कहा कि उत्‍सव, उद्योग और उम्‍मीद, यही है यूपी की नई तस्‍वीर। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार का यह आठवां बजट है। हर बजट प्रदेश के लोकमंगल को लेकर लाया गया है। पहला बजट किसानों को, दूसरा इंफ़्रा और इंडस्ट्री के विकास का, तीसरा मातृ शक्ति के लिया, चौथा युवा ऊर्जा को, पांचवां स्वब्लमन को समर्पित था। वहीं आज का बजट प्रभु श्रीराम को समर्पित है।

उन्‍होंने कहा कि यूपी में 'हम सबका साथ सबका विकास' की राह पर चलते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसी वजह से पहले देश की छठवीं अर्थव्‍यवस्‍था रहा उत्‍तर प्रदेश आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था है। सात साल में हम यूपी की इकोनॉमी और प्रति व्‍यक्ति आय को दोगुना करने में समर्थ हुए हैं। यूपी आज देश की सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था है। आज हम इतना बड़ा बजट लाने में समर्थ हुए हैं। हमने कर चोरी को रोका है। उनके लिए जो भी उपाय हो सकते थे उसके लिए हर विभाग में काम किया गया है.

सीएम योगी ने कहा कि हमने बिना कोई अतिरिक्त कर लगाए यानी आम लोगों पर बिना कोई बोझ दिए वित्तिय व्यवस्था को बड़ा किया है। हम लोगों ने पिछले सात सालों में बेरोजगारी की दर को रोकने में सफलता पाई है। सात साल पहले यह करीब 19 फीसदी था। अब 2.4 फीसदी रह गया है। हमारी सरकार की योजनाओं ने देश में उत्तर प्रदेश को नई पहचान दिलाई है। प्रदेश में गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और नौजवानों के विकास पर फोकस किया है।

सीएम योगी ने कहा कि कृषि हमारा एक प्राथमिक सेक्टर है। बजट में अन्नदाता किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषि सुरक्षा योजना प्रस्तावित की गई है। उत्‍तर प्रदेश में किसानों के लिए नि:शुल्क बिजली की व्यवस्था की गई है। उन्‍होंने कहा कि यह बजट यूपी की अर्थव्यवस्था को विस्तार देगा। यह यूपी को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला होगा। सीएम ने कहा कि हमने पिछले दो वितीय वर्षों में बजट की प्रस्तुति को डिजिटल बनाया है।