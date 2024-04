ऐप पर पढ़ें

Arrested for doing dirty things with children: गोरखपुर के खजनी क्षेत्र में तैनात एक सफाईकर्मी बच्चों को टॉफी और चॉकलेट का लालच देकर उनसे साथ हैवानियत करता था। उसकी हरकत सामने आने पर बच्चों के घरवालों ने शिकायत दर्ज कराई। अप्राकृतिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज करके पुलिस ने सोमवार की देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि वह एक हफ्ते से बच्चों के साथ गंदी हरकतें कर रहा था। बच्चों को रुपये देने के साथ ही किसी से बताने पर जानमाल की धमकी देता था।

खजनी इलाके के एक गांव का रहने वाला 45 साल का सोनू कुमार ब्लॉक में सफाईकर्मी है। सोमवार को उसके खिलाफ कुछ बच्चों के अभिभावक शिकायत लेकर थाने पहुंचे। पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह बच्चों को बुलाकर उनके साथ हैवानियत करता है। बीते एक हफ्ते के भीतर वह 10-12 बच्चों के साथ गलत हरकत चुका है। वह रोजाना तीन से चार बजे के बीच बच्चों को बुलाता था। टॉफी, चॉकलेट और पैसे के लालच में बच्चे उसके जाल में फंस जाते थे। हैवानियत करने के बाद वह बच्चों को जानमाल की धमकी देता था। डर की वजह से बच्चे किसी से कुछ कहते नहीं थे।

अधिकांश बच्चे उसकी हरकत पर चुप रह गए। लेकिन एक बच्चे ने अपनी मां से आपबीती बता दी। बच्चे की बात सुनकर परिजनों को पहले यकीन नहीं हुआ। लेकिन धीरे- धीरे यह बात पूरे इलाके में फैल गई। मामले की पुष्टि होने पर परिजन सोमवार को खजनी थाने पर पहुंचे। आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने सोनू कुमार को सोमवार की रात में गिरफ्तार कर लिया।

थाने पर जुटे लोगों ने जताया गुस्सा

आरोपी के पकड़े जाने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग थाने पर जुट गए। मंगलवार को थाने पहुंचे लोगों ने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आरोपी शादीशुदा है। उसके बच्चे भी हैं। उसकी हरकत से स्थानीय लोग काफी गुस्से में नजर आए। पुलिस से सभी को समझाबुझाकर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया।