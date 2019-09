लखनऊ के पीजीआई से छुट्टी मिलने के बाद शाहजहांपुर जेल भेजे गए चिन्मयानंद

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं यौन उत्पीड़न के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद को सोमवार शाम लखनऊ स्थित संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (पीजीआई) से छुट्टी दे दी गई। इसके बाद चिन्मयानंद को शाहजहांपुर जेल भेज दिया गया है।

BJP leader Chinmayanand sent to Shahjahanpur jail after being discharged from the Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow. A law student had accused Chinmayanand of sexual harassment. (file pic) pic.twitter.com/1ep1eGn6ji