यूपी का बदला मौसम: शामली, बदायूं समेत कई जिलों में बारिश, मथुरा में गिरे ओले

दिल्ली-एनसीआर के बाद यूपी के कई जिलों में आंधी के साथ हुई बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई है। मथुरा में बुधवार की दोपहर बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। कई जिलों में आंधी के चलते होर्डिंग्स फट गईं।

