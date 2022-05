मौसम में बदलाव से कम हुई 617 मेगावाट बिजली की मांग, गांवों-कस्बों को भरपूर आपूर्ति

अतिरिक्त खरीदी और मौसम में बदलाव से बिजली की स्थिति में सुधार हुआ है। राज्य में बिजली की मांग जो 22500 मेगावाट से अधिक चल रही थी, वह घटकर 21883 मेगावाट पर आ गई है। इससे कस्बों को भी भरपूर बिजली मिली।

