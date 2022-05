चंदौली कांडः युवती के पिता की हालत बिगड़ी, वाराणसी से पहुंचा सपा का दल, कन्हैया और अफसरों से मुलाकात

चंदौली में पुलिस की दबिश के दौरान युवती की मौत के मामले में बुधवार को वाराणसी से सपा का दल पहुंचा और पीड़त परिवार से मिलने के साथ ही अधिकारियों से भी मुलाकात की। आरोपियों पर 302 का केस की मांग की गई।

इस खबर को सुनें