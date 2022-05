चंदौली कांडः छोटी बहन बोली-दीदी को मारकर पुलिसकर्मियों ने फंदे से लटका दिया, तस्वीरों में दिखी पुलिस ज्यादती की दास्तां

चंदौली में पुलिस की दबिश के दौरान गुंडा एक्ट के आरोपी की बेटियों से पुलिस ने किस तरह की ज्यादती की, इसकी दास्तां परिजनों ने मोबाइल में कैद तस्वीरों के जरिये लोगों को दिखाई। बेटी ने कई आरोप लगाए है।

इस खबर को सुनें