हमीरपुर में गुटखा व्यवसायी के घर CGST का छापा, लैपटॉप-बैंक पासबुक सहित कई दस्‍तावेज कब्‍जे में लिए गए

हमीरपुर के भरुआ सुमेरपुर की पुरानी गल्ला मंडी में गुटखा व्‍यवसायी जगत गुप्‍ता के घर पर केंद्रीय गुड्स सर्विस टैक्स ( CGST) की टीम ने छापा मारा है। लैपटॉप, पासबुक सहित कई दस्‍तावेजों की जांच चल रही है।

हिन्‍दुस्‍तान,हमीरपुर Ajay Singh Wed, 13 Apr 2022 11:46 AM

