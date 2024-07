जल निगम के दो रिटायर अभियंताओं के खिलाफ मुकदमा, जानें पूरा मामला

उत्तर प्रदेश जल निगम के दो रिटायर अभियंताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें एक सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता सुशील कुमार वर्मा और दूसरे सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता जेपी मणि हैं।

Deep Pandey Sat, 13 Jul 2024 09:07 AM हिन्दुस्तान,लखनऊ