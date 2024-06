40 लाख की गाड़ी, नैनी से नोएडा तक प्रॉपर्टी; निहारिका वेंचर्स के MD ने की करोड़ों की काली कमाई 

ऐप पर पढ़ें

Fraud in the name of investing money in real estate and stock market: रियल स्टेट और शेयर बाजार में रुपये लगाने पर अच्छा लाभ देने का लालच देकर 400 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के आरोपी निहारिका वेंचर्स कंपनी के एमडी अभिषेक द्विवेदी ने काली कमाई से लगभग 50 करोड़ की संपत्ति बनाई है। वह 40 लाख रुपए की गाड़ी से चलता था। उसने यह संपत्ति पिता, पत्नी और बहन के नाम नैनी, झूंसी, सिविल लाइंस, नोएडा, लखनऊ समेत कई अन्य शहरों में बनाई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से मुख्य आरोपी अभिषेक की पत्नी निहारिका भी फरार हो गई है। शिवकुटी पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में करोड़ों की संपत्ति का पता चला है। अन्य आरोपियों के पकड़े जाने के बाद पता चला है कि उसने कहां-कहां संपत्ति बनाई है।

निवेशक अधिवक्ता कौशल सिंह ने बताया कि नैनी स्थित एक अपार्टमेंट में आरोपी अभिषेक द्विवेदी के तीन फ्लैट पिता, पत्नी और बहन के नाम पर है। इसके अलावा सिविल लाइंस स्थित एक अपार्टमेंट में पिता और पत्नी के नाम पर दो फ्लैट, गोविंदपुर स्थित अपार्टमेंट में एक फ्लैट पिता ओपी द्विवेदी के नाम है। नैनी रोड पर चार सौ गज का एक प्लाट है। झूंसी के एक अपार्टमेंट में दो फ्लैट पत्नी के नाम पर है। एक फ्लैट गाजियाबाद में और पीजीआई लखनऊ के बगल घर निहारिका के नाम पर है। इसके अलावा भी अन्य कई शहरों में इसके फ्लैट और घर की बात सामने आ रही है। गौरतलब है कि इस मामले में अधिवक्ता कौशल सिंह समेत अन्य सैकड़ों निवेशकों की तहरीर पर एमडी अभिषेक द्विवेदी, निहारिका व डा. ओम प्रकाश द्विवेदी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस एक आरोपी एमडी के पिता ओपी द्विवेदी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अन्य आरोपियों की तलाश में लगी है। शिवकुटी थाना प्रभारी संजय प्रसाद गुप्ता ने बताया फरार आरोपियों की तलाश में छापामारी की जा रही है।

बेटे की अकूत कमाई देख पिता ने बंद कर लीं आंखें

इस मामले में गिरफ्तार ओपी द्विवेदी ने पुलिस को बताया कि वह बेटे की करतूत से अंजान थे। यह पता था कि बेटा बिजनेस कर रहा है जिसमें उसे और निवेशकों को काफी फायदा हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से निवेशकों का दबाव बढ़ा तो तब उन्हें पूरे मामले की जानकारी हुई। इस पर ओपी द्विवेदी ने कई निवेशकों को अपने खाते से पैसे भी वापस किए।

व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर गंवाए 34 लाख

प्रयागराज के टैगोर टाउन के आकाश ने ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर 27 लाख रुपये गंवा दिए हैं। वहीं, दूसरी ओर सुरेंद्र 7.50 लाख रुपये की ठगी के शिकार हुए हैं। साइबर जाल में फंसे दोनों लोगों ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। टैगोर टाउन निवासी आकाश मेहरोत्रा ने पुलिस को बताया कि साइबर शातिरों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर उन्हें जोड़ा था। विकिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी की गई। आकाश ने बताया कि जनवरी में उसे ग्रुप में जोड़ा गया और बताया गया कि स्टॉक मार्केट में निवेश होता है। करीब डेढ़ महीने तक मुनाफा देखने के बाद आकाश ने भी डेढ़ महीने में लगभग 27 लाख रुपये निवेश किया। ठगों ने एक मोबाइल एप डाउनलोड कराकर शेयर खरीदने और बेचने का काम दिया था लेकिन 15 अप्रैल को ऐप बंद कर दिया। व्हाट्सएप ग्रुप में शातिर कोई जवाब नहीं दे रहे थे। इसके बाद पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की। दूसरी ओर अलका विहार कॉलोनी बमरौली के सुरेंद्र बहादुर सिंह ने ठगी के शिकार होने पर एफआईआर कराई है। पुलिस को बताया कि साइबर ठगों ने निवेश के नाम पर उनसे कुल 7.50लाख रुपये जमा करा लिए हैं।

रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा

निहारिका वेंचर्स कंपनी के एमडी अभिषेक द्विवेदी ने रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा है। उसके फरार होने के बाद कई करीबी रिश्तेदार थाने पहुंचे और बताया कि उनके भी करोड़ों रुपये लेकर वह फरार है।

मुख्य आरोपी के नेपाल भागने की आशंका

पुलिस को जांच में पता चला कि जब उसके घर पर निवेशक पहुंचे तो उसका मोबाइल बंद हुआ। पहले वह मोबाइल चला रहा था। उसकी आखिरी लोकेशन फैजाबाद में मिली थी। ऐसे में आशंका है कि वह नेपाल भाग सकता है।

40 लाख की कार से चलता था

निहारिका वेंचर्स का एमडी अभिषेक द्विवेदी चालीस लाख की कार से चलता था। जब निवेशकों का दबाव बढ़ा तो नैनी स्थित अपार्टमेंट में कार खड़ी कर दूसरी गाड़ी से फरार हो गया।