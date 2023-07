ऐप पर पढ़ें

Use of Chemicals in Farming: उत्तर प्रदेश सरकार शनिवार को केन्द्र सरकार को राज्य में रासायनिक उर्वरकों के बेहिसाब इस्तेमाल पर अंकुश लगाने को अपनी रणनीति से अवगत करवाएगी। प्रदेश में इस बार के खरीफ सत्र में धान, दलहन व तिलहन आदि फसलों के लिए कुल 52.65 लाख मीट्रिक टन रसायनिक उर्वरकों की जरूरत जतायी गयी है।

केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डा.मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, अपर मुख्य सचिव कृषि डा.देवेश चतुर्वेदी, कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज सिंह और कृषि निदेशक विवेक सिंह शामिल होंगे। केन्द्र सरकार ने भूमि सुधार और वैकल्पिक उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए पी.एम.प्रणाम (प्रमोशन आफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फार एग्रीकल्चर मैनेजमेंट) योजना शुरु की है। प्रदेश में अब रणनीति बनाकर इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

रणनीति के मुख्य बिन्दु

-रसायनिक उर्वरकों की मात्रा खेतों में संतुलित हो।

-वैकल्पिक उर्वरकों हरी खाद, ढैंचा, गोबर को बढ़ावा दिया जाए।

-किसानों को यह समझाया जाए कि नत्रजन खेत में डालने पर सिर्फ 30 से 35 प्रतिशत ही

उपयोग में आता है बाकी बेकार चला जाता है।

-इसी तरह फास्फेटिक उर्वरक सिर्फ 50 से 60 प्रतिशत ही खेतों में खपता है बाकी बेकार हो जाता है।

-इसलिए किसान खेतों की मिट्टी की जांच करवाकर जितनी जरूरत हो उतना ही रसायनिक उर्वरक इस्तेामल करें।

रसायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल के लाभ-हानि

लाभ-फसल की पैदावार बढ़ जाती है।

हानि-रसायनिक उर्वरकों के बेहिसाब इस्तेमाल से उत्पन्न अन्न जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक



-रसायनिक उर्वरकों में इस्तेमाल कच्चा माल विदेशों से आता है और वह लगातार महंगा हो रहा है।



-इस वजह से किसानों की फसल उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही है।



-खेत की मिट्टी की सेहत भी खराब होती जा रही है।

इस बार खरीफ सत्र में यूपी में इतना रसायनिक उर्वरक खपेगा

-यूरिया-37.15 लाख मीट्रिक टन

-डीएपी 8.50 लाख मी.टन

-एनपीके -3.00 लाख मी.टन

-एमओपी-1.00 लाख मी.टन

-एसएसपी-3.00 लाख मी.टन

कुल-52.65 लाख मी.टन